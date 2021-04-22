Новый выпуск совместного проекта ГТРК Владимир и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

23 апреля, в пятницу, пройдёт "БиблиоНочь-2021". В этом году всероссийская акция будет посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.В прошлом году из-за пандемии "Библионочь" прошла в онлайн-формате. Но в текущем двери библиотек будут открыты для всех посетителей - их ожидает разнообразная и очень насыщенная программа. Все подробности - на официальных сайтах владимирских библиотек.А сейчас - новый выпуск совместного проекта ГТРК "Владимир" и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. О музейных историях и тайнах - Николай Полидовец.