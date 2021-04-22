Сеянцы сосны посажены на вырубках Гороховецкого и Юрьев-Польского районов на общей площади 10 гектаров.

Во Владимирской области началась посадка леса – самая масштабная кампания федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Сразу после схода снежного покрова первые в этом году сеянцы сосны посажены на вырубках Гороховецкого и Юрьев-Польского районов на общей площади 10 гектаров.Всего в весенний период в лесном фонде региона предстоит высадить 17,2 млн сеянцев хвойных пород на общей площади 3,6 тыс. га. При этом посадки леса на 3,1 тыс. га проведут арендаторы лесных участков на местах сплошных рубок. Также планируется проведение компенсационного лесовосстановления взамен вырубленных под карьеры и дороги лесных насаждений.«В первую очередь посадка будет производиться на песчаных почвах до их пересыхания. Посадочный материал хранится в снежных буртах − холодильниках, надёжно укрытых опилками до полного завершения лесопосадочных работ», − рассказали в департаменте лесного хозяйства.