Министерство труда рассматривает предложения продлить майские выходные за счет рабочих дней между праздниками. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Предложения об увеличении майских выходных в Минтруд поступают регулярно. В частности, предлагается сделать это за счет сокращения новогодних выходных. Однако решение на этот счет не принято.Антон Котяков, министр труда: Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли.Ранее сообщалось, что рабочие дни между майскими праздниками в этом году могут сделать выходными исходя из эпидемиологической обстановки.По действующему графику в этом году в мае россиян ждут две сокращенные рабочие недели. Выходными будут 1–3 мая и 8–10 мая.