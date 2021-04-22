Многие люди хотят иметь современный дом. Причём каждый из них вкладывает в слово «современный» свой определённый смысл.

Многие люди хотят иметь современный дом. Причём каждый из них вкладывает в слово «современный» свой определённый смысл. Одни считают, что современный частный дом невозможен без инженерных сетей, таких как водопровод, канализация, электрические системы, отопление, Интернет, телевидение. Другие уверены, что современное жилище должно отличаться качественной и привлекательной внутренней и наружной отделкой. Третьи обращают больше внимания на современные строительные технологии.

В действительности, характеристики современного загородного дома должны включать в себя всё перечисленное выше. Для того чтобы реализовать требования к современному жилищу, была разработана технология каркасного строительства. Сегодня эта технология позволяет создавать тёплые и красивые каркасные дома.

Строительство каркасных домов заключается в сборке на строительной площадке стен и перекрытий из предварительно подготовленных материалов. Первоначально строится прочный каркас, у которого все составные части прочно связываются между собой. Затем к готовой конструкции крепятся все элементы будущего дома. Крепление утепляющих материалов в подготовленные секции осуществляется также непосредственно на строительной площадке, что позволяет получать очень тёплые строения без зазоров между составляющими элементами конструкции. На следующем этапе стены с наружной и внутренней стороны отделываются паро-влагоизоляционными материалами мембранного типа, препятствующими проникновению влаги и ветра внутрь конструкции. Далее приходит черёд финишной отделки стен с помощью прочного материала.

Достоинства загородного дома, построенного по каркасной технологии

Высокая скорость строительства. Для того чтобы построить дом с использованием каркасной технологии, не надо создавать громоздкий и дорогостоящий фундамент. Все составляющие домокомплекта производятся на заводе, а из них опытные сборщики собирают дом прямо на строительной площадке.

Высокие теплосберегающие качества. Уникальная система создания стен способствует тому, что дом не теряет тепло зимой, и, наоборот, сохраняет прохладу летом.

Низкая стоимость. По сравнению с современными загородными домами, построенными из оцилиндрованного бревна, кирпича, пеноблока возведение каркасных домов обходится намного дешевле. Это является одним из решающих факторов при выборе типа постройки.

Экологическая безопасность. Все элементы каркасных домов производятся из экологически безопасных материалов и не выделяют вредных для здоровья жильцов веществ во время эксплуатации.

И в завершение хочется отметить, что во многих развитых странах строительство загородных домов по готовым проектам осуществляется именно по каркасной технологии.