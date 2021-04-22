В Самаре завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по астрономии. Трое московских школьников набрали наибольшее количество баллов.

В Самаре завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по астрономии. Трое московских школьников набрали наибольшее количество баллов.Школьники из Москвы, которые приняли участие во ВсОШ, были признаны победителями в своих параллелях. Лучшим среди учащихся 9-х классов стал Егор Житко (Курчатовская школа), среди десятиклассников – Елисей Жданов (Физико-математическая школа № 2007),среди одиннадцатиклассников – Данила Шкиндеров (школа №57). На счету сборной Москвы в общей сложности 13 дипломов победителей и 36 дипломов призеров.Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что в этом году московские школьники достигли потрясающих результатов. Мол, еще несколько лет назад они не могли похвастаться такими успехами. На сегодняшний день уже 25 тысяч ребят попробовали свои силы в школьном этапе онлайн, а после – получили возможность изучать астрономию на кружках, семинарах и курсах, которые размещены в "Московской электронной школе".Также стоит отметить, что школьники из столицы получили 72 диплома в финале ВсОШ по литературе. Абсолютным победителем среди учащихся 9-х классов стала Анна Юфрякова из школы № 1543. Вместе с тем завершились заключительные этапы ВсОШ по экономике, французскому языку, химии, истории, праву, физике, информатике, русскому языку, экологии, а также по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам, которые дети изучают в образовательных учреждениях. Конкурс проходит в четыре этапа: школьный (для 4-11 классов), муниципальный (для 7-11 классов), региональный и заключительный (для 9-11 классов). Призеры и победители заключительного этапа получают возможность поступить в любой российский вуз без экзаменов.