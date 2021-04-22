Трагическая случайность стала причиной смерти 84-летней пенсионерки в Москве. Женщина по ошибке выпила моющее средство. Инцидент произошёл 17 апреля. Пожилая москвичка была доставлена в ..

Трагическая случайность стала причиной смерти 84-летней пенсионерки в Москве. Женщина по ошибке выпила моющее средство.Инцидент произошёл 17 апреля. Пожилая москвичка была доставлена в одну из столичных больниц, где у неё диагностировали серьёзные ожоги пищевода и желудка. Врачи пытались спасти её жизнь, но она скончалась из-за повреждения внутренних органов. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает