За три дня в Селивановском, Петушинском и Камешковском районах задокументировано почти 50 нарушений требований технического регламента о светопропускании стекол.

В период с 19 по 28 апреля на территории Владимирской области проводится операция «Тонировка», направленная на пресечение фактов управления транспортом со стеклами, коэффициент светопропускаемости которых ниже установленного техническим регламентом.За три дня операции в разных районах 33 региона сотрудники ОГИБДД уже пресекли подобные правонарушения.Так в результате рейдовых мероприятий в городе Петушки сотрудники полиции пресекли 33 факта управления транспортом, светопропускаемость стекол которого ниже нормативного.В Селивановском районе за три дня выявлено шесть подобных нарушений, а в Камешковском – десять.Водители транспортных средств были привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Большинство нарушителей устранили тонировку на месте. Нескольким вместе с постановлением о наложении административного взыскания, полицейские выдали требования о прекращении противоправных действий.Рейдовые мероприятия в рамках операции «Тонировка» продолжаются.