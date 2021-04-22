Владимирские власти возобновили работы по озеленению улиц и общественных пространств. Высадка деревьев проводится в рамках реализации муниципальной программы. 45 лип появились вдоль

Владимирские власти возобновили работы по озеленению улиц и общественных пространств. Высадка деревьев проводится в рамках реализации муниципальной программы. 45 лип появились вдоль дороги на улице Гвардейской. Местные жители счастливы. Трехметровые саженцы скоро зазеленеют и закроют проезжую часть. Любовь, жительница г. Владимира Ой, я очень рада. Спасибо. Чем больше зелени, тем легче нам будет дышать. И