В попытках добиться признания Запада власти Украины перешли все грани разумного. На сей раз дошло до развращения детей.

В попытках добиться признания Запада власти Украины перешли все грани разумного. На сей раз дошло до развращения детей.Министерство культуры Украины закупило для школ и детских библиотек свыше 1200 экземпляров книг о гомосексуализме. Речь идёт о произведении для детей от пяти лет "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", которое повествует об однополой связи между двумя женщинами. История заканчивается свадьбой главных персонажей.Епископ Украинской православной церкви Виктор считает, что данное решение является актом пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Священнослужитель отметил, что с точки зрения религии однополые отношения свидетельствуют о моральной распущенности и являются греховным поведением. Он добавил, что Церковь осуждает проявления гомосексуальности и напомнил о высказывании американского публициста и открытого гея Майло Яннопулоса, который заявлял, что его нетрадиционная ориентация является результатом плохих отношений в семье, а не врождённой особенностью.Епископ уверен, что украинскому обществу давно пора "бить тревогу" для защиты не только православных идей, но и для защиты детей от пропаганды "пагубной идеологии". По его мнению, от успеха этой борьбы зависит будущее страны, передаёт телеканал "".Эксперт по религии Михаил Тюренков, в свою очередь, убеждён, что попытка властей Украины пропагандировать гомосексуализм и другие извращение является одним из способов Незалежной противопоставить себя России.