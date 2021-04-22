В Роспотребнадзоре рассказали, что руководителям религиозных организаций направлен список санитарных требований.
Во Владимирской области перед Пасхой продезинфицируют храмы и церкви, в которых будут проводиться праздничные богослужения. Для прихожан сохраняется масочный режим.
В Роспотребнадзоре рассказали, что руководителям религиозных организаций направлен список санитарных требований.
«В регионе нет запрета на проведение массовый мероприятий на свежем воздухе. Однако мы призываем, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Запрета на майские праздники пока нет. Ситуация отслеживается ежедневно. Если она изменится, то не исключено принятие экстренных мер», - уточнила официальный представитель надзорного ведомства Марина Колтунова.