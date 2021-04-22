В Роспотребнадзоре рассказали, что руководителям религиозных организаций направлен список санитарных требований.

Во Владимирской области перед Пасхой продезинфицируют храмы и церкви, в которых будут проводиться праздничные богослужения. Для прихожан сохраняется масочный режим.В Роспотребнадзоре рассказали, что руководителям религиозных организаций направлен список санитарных требований.«В регионе нет запрета на проведение массовый мероприятий на свежем воздухе. Однако мы призываем, чтобы жители соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Запрета на майские праздники пока нет. Ситуация отслеживается ежедневно. Если она изменится, то не исключено принятие экстренных мер», - уточнила официальный представитель надзорного ведомства Марина Колтунова.