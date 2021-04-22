Зарубежные врачи-диетологи выяснили, какие виды чая могут быть потенциально опасными для здоровья. Многие из них являются довольно популярными во всём мире. Специалисты отметили, что ..

Зарубежные врачи-диетологи выяснили, какие виды чая могут быть потенциально опасными для здоровья. Многие из них являются довольно популярными во всём мире.Специалисты отметили, что привычный многим чай с лимоном содержит много фторидов и обладает высокой кислотностью, что способствует возникновению кариеса и язв во рту. Не менее вреден и чай с мятой, который при чрезмерном употреблении может вызвать отравление; а чай из окопника нанести серьёзный удар по печени, сообщает телеканал "".