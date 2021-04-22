Турецкие телевизионщики готовят к премьере восемь проектов. Продюсеры обещают сделать лето 2021 года насыщенным на эмоции.

Турецкие телевизионщики готовят к премьере восемь проектов.Продюсеры обещают сделать лето 2021 года насыщенным на эмоции.Телеканал D представит сразу два сериала "Рецепт моей любви" (AskinTarifi) и "Счастливое время" (Baht zamanı). Единственный актер, участиекоторого официально объявили в касте "Рецепта моей любви", стал КадирДогулу – его знают по лентам "Великолепный век. Империя Кесем","Два лица Стамбула" и другим. Кадир перевоплотится в персонажа по имениФырат. Догулу уже вовсю готовится к съемкам – берет уроки у опытногошеф-повара. Тетю главного героя сериала, госпожу Султан, сыграет Ясемин Чонка. Сюжетленты пока держат в тайне.Ходят слухи, что в теленовелле появится Неслихан Атагюль,которая недавно покинула сериал "Дочь посла" из-за болезни. Эти сплетнипротиворечит заявлением самой Атагюль, которая утверждает, что поставилакарьеру на паузу.Информации о сериале "Счастливоевремя" пока тоже мало. Пользователи Сети нашли, в подписчиках официальнойстраницы проекта в "Инстаграм" актера Биранда Тунджа, игравшего в"Ранней пташке" и "Воскресшем Эртугруле", а также ЯгмурТанрисевсин, знакомую по проектам "В ожидании солнца", "Назвала яее Фериха". Интернет-детективы пришли к выводу, что именно Биранд и Ягмурсоставят пару в "Счастливом времени".На канале Show TV выйдут "Стеклянные потолки" (Camtavanlar). В центре сюжета картины – Джем и Лейла. Персонажи конкурируют вбизнесе. Как это часто бывает в теленовеллах, непримиримые соперники в ходеразвития сюжета воспылают друг к другу чувствами. Главную роль в сериале "Стеклянныепотолки" исполнит звезда проектов "Чукур" и "Любовь 101"Кубилай Ака. Его партнершей станет Бенсу Сорал.Умит Кантарджилар и Суде Зуляль Гюлер появятся в проектетелеканала Star TV "Случайная любовь" (Kazara aşk). Знакомство героевДживана и Шималь происходит в момент ДТП. Нечастный случай изменит жизни персонажей.Работа над картиной началась 5 апреля. Съемки проходят в Стамбуле. Телевизионщикипланировали отдать главную роль Гекче Акйылдыз, но она разорвала контракт состудией.Режиссер Барыш Йош, который работал в сериалах "Ветреный","Моя левая сторона", "Любовь на крыше", снимет для Star TV картину"Пекарь и красавица". Картина, являющаяся ремейком израильскогосериала "Быть с ней", пока не имеет официального названия. Рабочееимя лента получила благодаря американской версии истории. В центре сюжета успешнаямодель и пекарь. В жизнь молодых людей активно вмешиваются их семьи.Поговаривают, что на главную роль в картине претендует Эльчин Сангу. Сериал с ее участим "И в печали и в радости" закрыли осенью 2020 года из-за низкихрейтингов."Сказка одного острова" (Bir ada masali) тоже выйдетна канале Star TV. В центре повествования молодой мужчина по имени Дениз.Он вырос без родителей, под опекой бабушки. Главную мужскую рольотдали актеру Альпу Наврузу, игравшему в ленте "Госпожа Фазилет и еедочери". Партнершу красавцу пока подыскивают. Работать киношники будут вИзмире.Канал Fox сделает ремейк дорамы "Хитрость незамужнейженщины". Названия у проекта пока нет. Актеров еще подбирают. Историярасскажет о девушке, которая с молоком матери впитала постулат – замуж надовыходить с умом, чтобы ни дня не работать. В итоге в будущие супруги она выбирает перспективного айтишника. Послесвадьбы муж главной героини открывает собственный бизнес, который вообще неприносит дохода. Семейный бюджет оказывается на плечах девушки. Устав от работыбез выходных она бросает супруга. Спустя время героиня встречает бывшего мужа,теперь он владелец IT– корпорации. Девушке, которая ничего недобилась, остается только кусать локти.Канал ATV снимет сериал "Нарушитель спокойствия" (Başbelasi). Подробности проекта пока не разглашаются.