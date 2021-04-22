Уникальная выставка посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Поезд Победы» посетил Владимир. Уникальная выставка посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.Поезд Победы состоит из восьми вагонов, пройти через которые помогает аудиогид. Каждый вагон - отдельная сцена военного времени. Самый ужасающий с пленниками, направляющимися в концлагерь. Измученные людские гримасы напоминают о преступлениях нацистов миллионами уничтожавших людей в лагерях смерти. Встречают экскурсантов волонтеры, которые сами рады прикоснутся к столь масштабной экспозиции.Алена Бойкова, координатор команды «Молодежка ОНФ»: «Мы с волонтерами прошли через весь поезд. Выставка настолько захватывает, потому что Поезд Победы - это исторические моменты Великой Отечественной войны. Победа очень важна для нас. Для молодежи сегодня уникальная возможность стать частью организации Поезда Победы, так и посетить его в составе экскурсионной группы».Эффект присутствия дополняет огромное количество предметов старины, а также современных аудио и видео эффектов. Антиквариат собирали практически со всей страны. Вместо окон - специальные панели с кадрами хроники исторической реконструкции- огромная работа реставраторов и художников.Александра Никулина, организатор выставки «Поезд Победы»: «Самое сложное - это то, что вы видите при входе и выходе из каждого вагона. Это тачпанели, которые воспроизводят на экран, а для того чтобы воспроизводить - нужно было все нарисовать. Это время, это очень большой труд людей, которые непосредственно все это рисовали вручную».Во Владимире поезд простоял пять часов. Экспозицию посетили школьники и студенты. Проехав по всей стране Поезд Победы вернётся в Москву в начале мая.Константин Миронов, Семён Карпов"Вести-Владимир"