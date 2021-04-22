Пыльное дело в Радужном.

"Пыльное дело" в Радужном. Когда подрядчик восстановит спортивный зал в кадетской школе-интернате? Напомним, "на ветер пущены" миллионы рублей. В очередной раз эксперты Общероссийского Народного фронта требуют от строителей выполнить свои обязательства. Слово-Марии Платанюк."Конь не валялся". По- русски ёмко и применительно к этому объекту- в точку.Сроки вновь сорваны. А потому подрядчику общественники вынуждены заявить ультиматум. Срочно привести в порядок спортзал, где должны заниматься дети. Первый восстановительный этап строительная компания "ПромТехнологии" должна была завершить ещё к середине апреля, однако, в спорткомплексе подрядчик даже не появился. Сослался на занятость на другом объекте. И это при том, что ликвидировать все недостатки строителей обязала Фемида.Алексей Гоголев, юрист ГБУ «Облсройзаказчик»:- Признав недостатки, подрядчик отказался от их устранения. В связи с чем было предъвлено исковое заявление в суд- арбитражный суд Владимирской области с возложением на подрядчика обязанности устранить недостатки по гарантийному обязательству по контракту.Крытый спорткомплекс в кадетской школе-интернате имени Пожарского с помпой открыли ещё в сентябре 2018-ого. Чиновники рапортовали: сдали в рекордно короткие сроки. Свыше тысячи квадратных метров- за год! Однако, зал оказался непригоден. 26 миллионов рублей превратились в пыль. Ту, что стояла столбом во время занятий. Объект закрыли по требованию Роспотребнадзора. Все недостатки корпуса зафиксировали эксперты Общероссийского Народного Фронта. Они неоднократно выезжали в Радужный. И намерены по-прежнему добиваться от подрядчика реальных действий, а не обещаний. К совести строителей общественники взывали в том числе и на переговорах за круглым столом. В любом случае эксперты намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Чтобы подрядчика внесли в "чёрный список" и впредь не допускали к торгам в регионе.Нина Лобановская, эксперт ОНФ:- До сих пор мы не поставили вопрос о том, что он не может такой подрядчик быть на рынке услуг. Думаю, это нужно сделать в ближайшее время.Требования ОНФ- окончательно восстановить спорткомплекс к 15-ому июня. Еще один вопрос, который намерены поставить общественники- каким образом подписывался акт готовности школы-интерната? Если на деле спорткомплекса у кадетов по-прежнему нет?Мария Платанюк, Михаил Мойсеянчик "Вести-Владимир".