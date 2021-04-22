Жителей Владимира взбудоражили фотографии “обновленной” подпорной стены Козлова вала, которую, как посчитали горожане, покрасили в розовый цвет. На фотографиях в социальных сетях

Жителей Владимира взбудоражили фотографии “обновленной” подпорной стены Козлова вала, которую, как посчитали горожане, покрасили в розовый цвет. На фотографиях в социальных сетях видно, как коммунальщики наносят на стену вещество, которое похоже на бледно-розовую краску. Серафима, жительница г. Владимира А что, на белую краску денег не хватило?Надеюсь ворота не станут красить в розовый цвет? \из сообщения