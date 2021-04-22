На трек Информационные технологии четвертого сезона конкурса управленцев Лидеры России поступило более 10 тысяч заявок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Регистрация продлится до 26 апреля включительно.

На трек "Информационные технологии" четвертого сезона конкурса управленцев поступило более 10 тысяч заявок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Регистрация продлится до 26 апреля включительно.Чернышенко призвал подать заявку тех, кто еще этого не сделал. «До конца регистрации осталось буквально несколько дней. Это последний шанс прыгнуть в уходящий поезд", – сказал он.Вице-премьер уточнил, что больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей и Татарстана. На долю регионов Центрального федерального округа приходится 44,5% регистраций.Участнику необходимо знать о проблемах индустрии информационных технологий, о решениях государства по ее развитию, создании условий для ее развития, обладать широким кругозором, сказал зампред правительства. «Сейчас правительством подготовлен уже второй «пакет мер». Первый «пакет мер» поддержки ИТ-отрасли был очень позитивно воспринят отраслью, и мы увидели всплеск регистрации отечественных компаний, количества российских продуктов", – сказал Чернышенко.По его словам, у участников есть уникальная возможность приобрести уникальный опыт и найти единомышленников. Наставники конкурса – известные управленцы с огромным опытом.Помимо наставничества победители ИТ-трека получат приглашения на работу в органах госвласти и подведомственные организации, крупные компании и холдинги. Финалисты смогут пройти стажировки, получить новые знания на образовательных программах в лучших вузах страны.Конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Старт четвертого сезона поддержал президент Владимир Путин.Участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления. До середины июля будут идти дистанционные испытания. К осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.Высокие должности получили уже 270 участников конкурса. Шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.