Установлено, что злоумышленник, ранее работавший в компании по продаже и коллекционированию различных предметов и аксессуаров для шоколадной продукции, тайно похищал оттуда ценные изделия...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества организации на сумму более 1 миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя организации по продаже и коллекционированию различных предметов и аксессуаров для шоколадной продукции. Он сообщил, что из помещения хранилища похищены старинные шкатулки для чая, стеклянные сахарницы, фарфоровые статуэтки и другое имущество. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого в Республике Башкортостан. Им оказался 33-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник ранее работал в указанной компании кладовщиком и, пользуясь удобным моментом, тайно похищал ценные предметы. Ряд похищенных изделий он также выставил на одном из интернет-сайтов.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93