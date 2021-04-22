Пенсионерка находилась одна, поэтому полицейские приняли решение вскрыть замок и зайти в помещение...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы пришли на помощь пенсионерке, которая упала в своей квартире и не могла встать самостоятельно.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от граждан 11 микрорайона Зеленограда о том, что в одной из квартир пожилая соседка стучит по полу и зовет на помощь. Полицейские Игорь Полуляшный и Максим Махнык незамедлительно выехали по указанному адресу.По словам соседей, пенсионерка находилась одна, поэтому полицейские приняли решение вскрыть замок и зайти в помещение. В квартире они обнаружили 90-летнюю пожилую женщину, лежащую на полу.Установлено, что пожилая москвичка, встав с кровати, почувствовала себя плохо и упала на пол. Подняться самостоятельно она не смогла. Так как в квартире, кроме нее, никого не было, женщина стала кричать и стучать по полу, чтобы привлечь внимание соседей.Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, уложили женщину на кровать и связались с ее сыном. Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку в городскую больницу Зеленограда. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции навестили женщину после выписки из больницы, справились о ее самочувствии и подарили букет цветов.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31