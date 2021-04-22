Такие обращения к Федеральному Собранию носят программный характер. По ним можно понять, как будет развиваться страна. Глава государства остановился на актуальных темах в здравоохранении,

Такие обращения к Федеральному Собранию носят программный характер. По ним можно понять, как будет развиваться страна. Глава государства остановился на актуальных темах в здравоохранении, социальной политике, экономике. Также Президент говорил о поддержке регионов, безопасности и внешней политике страны. Начал Владимир Путин с благодарности тем, кто боролся коронавирусом. Не обошёл вниманием и другие сферы, которым тоже