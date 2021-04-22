С конца прошлого года здесь провели археологические работы и укрепили фундамент.

С конца прошлого года здесь провели археологические работы и укрепили фундамент.Тем самым, дом спасли от обрушения.Активно идут работы и внутри исторического здания. Строители уже начали замену перегородок и кровли, демонтаж потолков. Там один из кусочков вагонки таил в себе надпись, которая гласит, что 29 января 1970 года здесь работала бригада из села Борисова и Битюгова. И написаны имена строителей, кто здесь был. Кузнецов, Евстифеев, Буянов, Макаров, Игнатов и ещё один Макаров, — рассказала порталу заместитель директора муромского историко-художественного музея по общим вопросам Татьяна Сарыкалина.Также обнаружили печь с изразцами. Наткнулись на неё тоже совершенно случайно.Напомним, что реставрация в в Муроме позволит более чем вдвое увеличить экспозиционные площади и число экспонируемых предметов.