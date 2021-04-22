Роскачество протестировало 53 модели пылесосов с мешком или контейнером для сбора пыли 14 брендов: AEG, Bosch, Cecotec, Dyson, Electrolux, Karcher, LG, Miele, Philips, Polaris, Redmond, Rowenta (Tefal), Sencor, Tristar. Для исследования были ..

Роскачество протестировало 53 модели пылесосов с мешком или контейнером для сбора пыли 14 брендов: AEG, Bosch, Cecotec, Dyson, Electrolux, Karcher, LG, Miele, Philips, Polaris, Redmond, Rowenta (Tefal), Sencor, Tristar.Для исследования были взяты модели в ценовом диапазоне от 3 780 до 46 900 рублей. В пятерку лучших рейтинга вошли пылесосы разных брендов, в том числе модели стоимостью ниже средней. Проверка показала, что год выпуска и цена устройства не влияют на его качество и эффективность.По каким критериям оценивались пылесосыИсследование проводилось в аккредитованной по стандарту ISO 17025 европейской лаборатории. Программа испытаний была разработана Роскачеством совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT – International Consumer Research and Testing).Пылесосы оценивались по 63 показателям в пяти группах: производительность, удобство, эффективность фильтрации пыли, энергопотребление и уровень шума, прочность и выносливость.Cамой проблемной оказалась категория «Удобство» – в основном, сложности возникали с руководством пользователя. В случае не прохождения испытаний устройства на прочность и выносливость оно не могло стать лидером рейтинга, даже если показало хорошие результаты в первых четырех проверочных категориях.Результаты исследованияТестирование пылесосов показало отсутствие прямой зависимости между высоким качеством и высокой ценой.Общий рейтинг лучших пылесосовРоскачество также составило рейтинг пылесосов стоимостью до 10 000 рублей. С лидерами среди бюджетными моделей можно ознакомиться в нижеприведенной таблице.Мешковые пылесосы набрали более высокие баллы по сравнению с контейнерными. Однако мешки для сбора пыли необходимо обновлять: покупать (если они одноразовые) или стирать (если они тканевые). Для тех, кто все же предпочитает контейнерные модели, был составлен рейтинг лучших из них.Лучшие пылесосы с контейнером для пылиКакой пылесос выбрать?Найти оптимальное сочетание удобства, эффективности и низкого уровня шума и потребления энергии достаточно непросто. Удобные пылесосы могут быть неэффективными против пыли, тогда как производительные устройства могут шуметь и быть неудобными в хранении и эксплуатации.В рейтинге Роскачества сразу несколько моделей имеют одинаковый или почти одинаковый балл, поэтому можно смело выбирать пылесос среди равных, обращая внимание именно на те параметры, которые нужны вам.