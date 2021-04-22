Самые дешёвые билеты обойдутся туристам в 1 млн 350 тыс рублей.

Летом 2021 года в России стартует «Мега путешествие мечты». На поезде класса "Люкс" туристов за 26 дней и 25 ночей провезут через всю Россию.Как сообщается на сайте , ближайшая дата тура - 1 июля. Туристический поезд стартует с Ярославского вокзала в Москве. Самые дешёвые билеты обойдутся туристам в 1 млн 350 тыс рублей, самые дорогие (вагон «Империал плюс») — в 2 млн 930 тысяч. Одну из остановок уникальный туристический поезд сделает в Муроме.В каждом городе поезд будет делать остановки для экскурсий, гастрономических дегустаций. Самая долгие остановки (2 дня) запланированы во Владивостоке, в Северобайкальске (Бурятия) и на Байкале. В Муроме туристы окажутся в финальный день программы. В туре заявлена большая автобусно-пешеходная экскурсию по древнему городу. Сообщает .