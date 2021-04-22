Военнослужащий по контракту войсковой части 11105 сержант Илья Аронов признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Военнослужащий по контракту войсковой части 11105 сержант Илья Аронов признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.Следствием и судом установлено, что 20.12.2020 Аронов, находясь в городе Муром, управлял автомобилем марки «Киа Маджентис» и был остановлен сотрудниками ДПС. По результатам проведенного освидетельствования установлено, что Аронов находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом последний ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщаетПриговором Владимирского гарнизонного военного суда Аронов признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.Фото