«МИР» — школа самых передовых образовательных подходов и практик. Здесь формируют уникальную среду для развития талантов и раскрытия потенциала каждого ребенка.

«МИР» — школа самых передовых образовательных подходов и практик. Здесь формируют уникальную среду для развития талантов и раскрытия потенциала каждого ребенка.У самых мотивированных детей области есть шанс учиться в школе «МИР» бесплатно — благодаря грантовой программе от Совета попечителей школы.Гранты на конкурсной основе выдаются ученикам, поступающим в 8-10 классы. Подать заявку может любая семья, которая проживает во Владимирской области или за ее пределами, но в перспективе планирует переезд в Доброград.