Следственный комитет и Генпрокуратура зарегистрировали заявления, которые касаются фальсификации экспертизы по делу подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Следственный комитет и Генпрокуратура зарегистрировали заявления, которые касаются фальсификации экспертизы по делу подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.В заявлении от адвокатов адвокатского бюро Егоров, Пугинский Афанасьев и партнеры защита требует проверить действия следственной группы на наличие состава преступления по четырём статьям Уголовного кодекса: фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (статья 303), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285), незаконное возбуждение уголовного дела (часть 3 статьи 299), пособничество в легализации денежных средств (часть 5 статьи 33 и статья 174.1).Спорная экспертизаПо словам привлеченного защитой эксперт-рецензента, судебного эксперта, аккредитованного при ряде российских судов, Петра Леонова, государственные экспертные организации выполнять экспертизу по делу Черкалина отказались.Но в итоге она все же была выполнена на дату 8 декабря 2011 года, якобы на дату сделки. Дата сделки тем не менее определена неверно. Правильная дата - 29 ноября 2011 года и тут нет никакого места для споров в суде, потому что это дата нотариальной записи, которая указана в самом нотариальном договоре, - поясняет Леонов.Он отметил, что у проводившего исследование эксперта Сергея Романова отсутствует необходимая профессиональная квалификация в области оценки предприятий (бизнеса) и квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности оценка бизнеса он не имеет. Соответсвенно, никто из экспертов, привлеченных следствием, никогда ни доли, ни акции не оценивали, и оценку предприятий не проводили.С учётом отсутствия в распоряжении экспертов налоговой или бухгалтерской отчётности, дать ответ на вопрос о рыночной стоимости доли эксперты в принципе не могли, это обязательное требование федеральных стандартов оценки. Не дали экспертам и кредитный договор с остатком долга в размере 1,9 миллиарда рублей и ряд других важных документов, поясняет Леонов.Кроме того, экспертиза исходит из того, что проект, отмененный в 2009 году мэрией Москвы, на самом деле не остановлен, а продолжается активными темпами, и компания располагает ресурсами для его осуществления. Однако, по словам эксперта, это не так. Проект с участием Юрпромконсалтинга был прекращён задолго до сделки по продаже долей. Юрпромконсалтинг, по словам эксперта, не оплатил вторую часть инвестиционного взноса в размере около 27 миллионов долларов в рублевом эквиваленте, и с учетом огромного кредита в 1,9 миллиарда рублей, под обеспечение которого были заложены 100% долей и 100% прав по договору соинвестирования с городом, компания была не кредитоспособна. Этот факт отражен во многих распорядительных документах правительства Москвы и решениях судов, - поясняет рецензент.Он указывает, что инвестиционный проект, в рамках которого ООО Юрпромконсалтинг осуществляло соинвестирование с городом строительства в столичном районе Левобережный, не был реализован в полном объеме вследствие одностороннего отказа города от исполнения договора соинвестирования и из 23 корпусов было построено только 5.По состоянию на дату оценки проект был остановлен решениями столичного правительства и даже в производстве Арбитражного суда Москвы почти год находилось дело № А40-1562/11 по иску ООО Юрпромконсалтинг о расторжении договора соинвестирования и возмещении убытков. Эксперт, несмотря на общедоступные документы и факты, исходит из недостоверного допущения, что именно этот инвестиционный контракт между ЮПК и городом в рамках конкретного распорядительного акта будет продолжаться.Это, несомненно, арифметическая ошибка. Долг компании почти в 2 миллиарда рублей не был учтен при расчете, а его надо вычитать. Так что никак не получить стоимость долей больше нуля. Даже оставляя в стороне спорные и неполные источники данных и их интерпретацию экспертом, а просто исправив его арифметические ошибки, мы получим отрицательное значение стоимости долей ЮПК, - поясняет Леонов.К таким же результатам пришли другие рецензенты и специалисты, привлеченные защитой. ФБУ Российский Федеральный центр судебной экспертизы Минюста РФ пришел к выводу о необходимости повторной судебной экспертизы. По сложившейся практике стоимость компании в таком случае приравнивают к 1 рублю. А это означает, что ущерба от реализации 49% Юрпромконсалтинга по номинальной стоимости 4,9 тысячи рублей по нотариальной оплаченной сделке в декабре 2011 года никто не понес. Стоимость компании и любой доли в ней была отрицательной и обычно принимается экспертом, следствием, судом в таком случае, за 1 рубль, - считает собеседник агентства.В результате ошибок оказалось так много, что все специалисты-рецензенты, которые были привлечены защитой, включая заключение ФБУ Российский Федеральный центр судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ, считают экспертизу следствия недостоверной, а результаты неверными.Дело ЧеркалинаСудья Московского гарнизонного военного суда Вадим Корчагин во вторник удалился в совещательную комнату для вынесения приговора по резонансному делу против бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ подполковника службы Кирилла Черкалина. Оглашение приговора назначено на 22 апреля.Дело рассматривалось судом в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей из-за полного признания Черкалиным своей вины и его сотрудничеством со следствием.По другому эпизоду обвиняемому инкриминируется получение взятки в размере 850 тысяч долларов от предпринимателя за общее покровительство.Согласно сайту Росфинмониторинга, Черкалин представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов. Следствие считает, что незаконная деятельность обвиняемого происходила в период с ноября 2013 по февраль 2015 года.В ноябре 2019 года Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество Черкалина и его семьи на сумму более 6 миллиардов рублей. Так, суд взыскал в доход государства 4 квартиры, 2 загородных дома, 6 земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 кв. м, 14 нежилых помещений, 2 автомобиля, а также 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов, около 8,5 миллиона евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете подполковника.