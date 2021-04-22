Установлено, что злоумышленница похитила из магазина электронной техники телефоны популярной марки на сумму около 600 тысяч рублей...

«Дознанием территориальных отделов полиции Восточного округа возбуждены уголовные дела по дополнительным эпизодам противоправной деятельности 21-летней подозреваемой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержана ранее судимая жительница столицы, подозреваемая в кражах из магазинов. По предварительной версии, злоумышленница похищала товары из магазинов на востоке Москвы.Дознавателем отдела МВД России по району Гольяново города Москвы были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.В ходе дальнейшей работы с задержанной сотрудники полиции установили ее причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Как установлено, злоумышленница похитила из магазина электронной техники телефоны популярной марки на сумму около 600 тысяч рублей. Она дважды приходила в данный магазин, брала товар с полок и незаметно складывала его в свою сумку, после чего покидала помещение.В супермаркете девушка попыталась похитить элитный алкоголь, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как была замечена охраной и задержана.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Дознанием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73