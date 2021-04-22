Злоумышленник разбивал стекла транспортных средств, припаркованных на улицах генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, и похищал имущество потерпевших...

«Сотрудниками полиции ОП "Жулебинский "ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержан 40-летний житель столицы по подозрению в хищениях имущества из припаркованных автомобилей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник разбивал стекла транспортных средств, припаркованных на улицах генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова, и похищал имущество потерпевших. Среди похищенного – шесть видеорегистраторов и один радар-детектор.В результате проведенных мероприятий в Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого – 40-летнего ранее судимого жителя столицы. В настоящее время установлена его причастность к шести аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Похищенное задержанный успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18