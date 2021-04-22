Сотрудники полиции при личном досмотре обнаружили и изъяли у 31-летнего мужчины предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами...

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителей о том, что в одном из домов на Осеннем бульваре происходит конфликт с неизвестным мужчиной. Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции, которые при личном досмотре обнаружили и изъяли у 31-летнего мужчины предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое является пистолетами, переделанными в боевые, в представленном виде относятся к ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.Патроны в количестве 125 штук являются боеприпасами для боевого ручного нарезного короткоствольного огнестрельного оружия. 30 патронов калибра 9х18 относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия; два устройства для бесшумной стрельбы (глушители), пригодны для использования с представленными на исследование пистолетами.Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93