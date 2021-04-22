В постели лежат он и она. В общем кончили.
Она:
- А еще разок можешь?
Он:
- Могу, только ты должна сделать одну вещь...
Она:
- Какую?
Он:
- Я сейчас 20 минут посплю, а ты все это время держись за мой член двумя руками?
Он заснул, она держится за член, он ровно через 20 минут просыпается и опять засаживает ей.
Она:
- А еще раз сможешь?
Он:
- Hефиг делать! Деpжись за член! А я посплю...
Он засыпает, она держит его за член двумя руками. Через 20 минут он просыпается и еще раз ее натягивает...
Она:
- Слушай! А еще можешь?
Он:
- Ну, держись за член!
Она:
- А зачем за член держатся?
Он:
- Ну, ты у меня в доме впервые, вдруг чего-нить сп#здишь...
еще анекдот!