Сегодня мы позанимаемся спортивной аэробикой и узнаем, как восстановиться после физических нагрузок или тяжёлого трудового дня.

Сегодня вместе с корреспондентом Юлией Шуваловой мы позанимаемся спортивной аэробикой и узнаем, как восстановиться после физических нагрузок или тяжёлого трудового дня.