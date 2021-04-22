Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин.

Судогодской ЦРБ получит необходимые средства на асфальтирование прилегающей территории. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Владимира Сипягина в больницу.«Последний раз территорию учреждения благоустраивали в начале 80-х годов. У нас готова проектно-сметная документация. Хотим сегодня обратиться к главе региона с просьбой о выделении средств. Речь идёт о сумме в 11 млн рублей», - рассказал журналистам главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов.Приехавший спустя несколько минут Владимир Владимирович осмотрел территорию вместе с новым замом по социалке«Представляю, как всё это выглядит после дождя. Ни пациентам, ни врачам, наверно, не пройти. Не самые лучшие ощущения от тряски по ямам испытывают и больные, которых везут в скорой помощи. Медлить нельзя. Необходимо скорректировать смету и ЦРБ будет выделена необходимая сумма на ремонт», - отметил губернатор.Добавим, что за последние годы в Судогодской центральной районной больнице планомерно укрепляется материально-техническая база, закупается новое медицинское оборудование. В 2018-2019 годах капитально отремонтированы обе городские поликлиники Судогды, смонтировано наружное освещение и ограждения.