Именами муромских князей нарекли уже не одну пару животных и птиц.

Именами муромских князей нарекли уже не одну пару животных и птиц.В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка после спячки проснулись сурки Петр и Февронья и четверо их детей. Как сообщается на сайте зоопарка, семья вольготно раскинулась на два огромных вольера. Петр и Февронья с потомством пробудились сравнительно недавно — в начале апреля. Почтенная пара нередко лежит на солнышке, наслаждаясь роскошным рационом и прочей травой, а детеныши активно исследуют окрестности — как на поверхности, так и под ней, сообщаетНапомним, в честь покровителей брака нарекли пары лебедей в московском парке "Митино" и на озере на Алтае.Фото