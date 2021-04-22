На него завели уголовное дело.

На него завели уголовное дело.18-летнего жителя Гусь-Хрустального района подозревают в уклонении от прохождения военной службы. По версии следствия, 12 апреля 2021 года молодому человеку лично под роспись вручена повестка на явку к 7 часам 30 минутам 20 апреля 2021 года в военный комиссариат города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. Законных оснований для освобождения от военной службы у подозреваемого не имеется. По решению военно-врачебной комиссию он признан годным к прохождению военной службы.С целью уклонения от явки в военный комиссариат для медицинского освидетельствования юноша покинул место жительства и отправился искать в какой-нибудь деревне заброшенный дом, пригодный для проживания. Через какое-то время молодой человек заблудился и провел в лесу около суток. Ближе к вечеру 20 апреля 2021 года призывник вышел к дороге и добрался на попутной машине к месту жительства, где и был задержан сотрудниками полиции.Вину в совершенном преступлении признал полностью, при этом пояснил, что желания в армию идти у него нет, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Молодой человек не работает, не женат, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Фото