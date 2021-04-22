Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 75 000 рублей.

В декабре прошлого года в дежурную часть полиции обратился представитель одного из районных предприятий, сообщивший о хищении с территории деревообрабатывающего цеха электродвигателя и силового кабеля. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 75 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 35 и 51-летний жители Гусь-Хрустального района.Фигуранты свою вину признали, пояснив, что проникли на территорию деревообрабатывающего цеха с целью совершения кражи металла. С помощью принесенных с собой инструментов злоумышленники срезали проходящий вдоль стен к деревообрабатывающим станкам силовой кабель и демонтировали со станка электродвигатель. Сложив похищенное на сани, мужчины покинули место совершения преступления и перевезли похищенное в лесной массив. После чего 80 метров силового кабеля обожгли, а двигатель раздробили на мелкие части и сдали краденое в пункт приема металла.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.