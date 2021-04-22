Приговор суда пока не вступил в законную силу

Ковровский городской суд вынес приговор 21-летнему уроженцу Республики Татарстан, совершившему ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Вечером 12 мая 2019 года молодой человек, три месяца назад получивший права, на AUDI A4 ехал из Москвы в Казань, нарушая правила. Скорость автомобиля была 105 км./ч. В салоне находились четыре пассажира — две несовершеннолетние девушки и два 19-летних парня.На 250 км. автодороги «Москва – Нижний Новгород», он врезался в грузовик SCANIA, который ехал со скоростью 30 км./ч., — впереди незадолго до этого случилось ДТП, на месте работали сотрудники полиции.В результате аварии две девушки и один из молодых людей, находившиеся в салоне машины, погибли на месте.«В ходе судебного следствия подсудимый выдвигал версию о своей невиновности, утверждая, что ДТП произошло из-за предыдущего ДТП, в результате которого на проезжей части был разлит мыльный раствор», — отмечается в пресс-релизе.Однако данная версия была полностью опровергнута.Суд назначил молодому водителю наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, парень лишен прав на 2 года 11 месяцев.Осужденному также предстоит выплатить по 1 млн рублей двум потерпевшим.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.