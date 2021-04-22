Мероприятие направлено на гражданско-патриотическое воспитание учеников младших классов.

В Коврове состоялась городская детская игра «Зарничка». В организации мероприятия, направленного на гражданско-патриотическое воспитание учеников младших классов, традиционно приняли участие сотрудники МО МВД России «Ковровский».Полицейские провели этап, посвященный теме безопасности дорожного движения.В соревновании приняли участие школьники из 18 образовательных организаций города. Для ребятам сотрудники подготовили несколько тематических заданий. Например, участникам было необходимо разгадать кроссворд, состоящий из вопросов на знание Правил дорожного движения.Победителем на данном этапе стала команда МБОУ «Гимназия № 1», 2 место заняли ученики БОУ СОШ № 21, в замкнули тройку лидеров юные участники движения из МБОУ СОШ № 23.Также сотрудники полиции познакомили ребят с таким понятием как «социальная реклама по безопасности дорожного движения».Стражи порядка рассказали ребятам о задачах такой рекламы и призвали не игнорировать плакаты, на которых в доступной форме изложена масса полезной информации. Ребята с радостью откликнулись на предложение сфотографироваться с таким плакатом и показать фото своим родителям, ещё раз напомнив, как важно быть грамотным участником движения.