С травмами головы и ушибами мальчик госпитализирован.

В Коврове легковушка сбила 8-летнего мальчика. ДТП произошло во вторник, 20 апреля, в 9 утра на улице Абельмана.По предварительной информации регионального ГИБДД, водитель автомобиля ЛАДА – 212140, 1956 г.р., совершил наезд на пешехода 2012 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой лба, ушибом коленного сустава мальчик госпитализирован.Фото с сайта "".