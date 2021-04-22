Злоумышленник в ночное время взломал дверной замок, проник в подсобное помещение строительной организации и совершил кражу электрооборудования на сумму более 1 млн 300 тысяч рублей...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в краже электрооборудования.Установлено, что злоумышленник в ночное время взломал дверной замок, проник в подсобное помещение строительной организации и совершил кражу электрооборудования на сумму более 1 млн 300 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории столицы. Похищенным имуществом подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57