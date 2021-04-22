Чаще всего их можно встретить на Судогодском шоссе, в микрорайонах Коммунар, Заклязьминский, Лунево.

В черте Владимира появились неожиданные гости. Гадюки проснулись после спячки.Чаще всего их можно встретить на Судогодском шоссе, в микрорайонах Коммунар, Заклязьминский, Лунево. Возможно, змеи спасаются от палов травы. В любом случае, важно помнить, что активны гадюки днем. Если змея приняла угрожающую позу, лучше медленно отступить назад. Нельзя выставлять руки, разворачиваться к змее спиной. А в случае укуса, нужно немедленно обратиться в больницу.