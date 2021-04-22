Владимир Сипягин требует наказать главу района за недоработку.

Губернатор Владимир Сипягин обратился к депутатам Петушинского райсовета с предложением наказать главу местной администрации Александра Курбатова. Речь идёт о дисциплинарном взыскании за недостроенныйПо мнению главы региона, руководитель не исполняет свои прямые обязанности.Напомним, что к началу февраля в Петушках должны были ввести в эксплуатацию новый спортивный объект стоимостью 92 млн рублей. Между тем, к 31 января местная власть освоила лишь 41% или 38 млн рублей от общей суммы контракта.Как уточнил Владимир Владимирович, причинами стали ненадлежащий контроль со стороны чиновников, а также непринятие управленческих решений.Несмотря на срыв сроков губернатор заверил в соцсетях, что спорткомплекс достроят, а виновных накажут.При этом по информации администрации района, вскоре начнётся благоустройство территории сооружения. Основные работы близки к завершению. Осталась внутренняя отделка, монтаж системы вентиляции и сантехнические работы.Новый спорткомплекс позволит проводить в Петушках полноценные тренировки и соревнования по всем видам единоборств – от греко-римской, вольной и женской борьбы, борьбы на поясах и самбо до дзюдо, грепплинга и тхэквондо.