Росстат опубликовал данные по ценам на продукты за прошедшую неделю.
Росстат опубликовал данные по ценам на продукты за прошедшую неделю.
По имеющейся информации, дороже стал ряд продуктов. Это картофель, морковь, капуста и яйца. Корнеплод и яйца взлетели в цене на 1,5%, морковь – на 1,7%, и капуста – на 1,6%.
В ряде областей страны стала дороже курица. В некоторых регионах России – от 2,0 до 10,3%. Сахар взлетел в цене на 0,5%. Немного повысилась стоимость и подсолнечного масла.
За два месяца цены на яйца и мясо птицы подскочили более чем на 10%. Подобная тенденция позволяет властям установить предел в розничных ценах на
эти продукты питания.
Напомним, в конце прошлого месяца власти продлили договоренности по торможению роста . На сахар – до 1 июня, на масло —
до 1 октября.
Также в марте появилась информация о том, что правительство будет внимательно следить за ценами на яйца и мясо птицы. Как писали "Дни.ру", ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о введении продовольственных карточек. Глава государства поручил правительству обсудить эту тему. При этом российский лидер не исключает, что подобное решение не обойдется без проблем.