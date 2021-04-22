Росстат опубликовал данные по ценам на продукты за прошедшую неделю.

Росстат опубликовал данные по ценам на продукты за прошедшую неделю.По имеющейся информации, дороже стал ряд продуктов. Это картофель, морковь, капуста и яйца. Корнеплод и яйца взлетели в цене на 1,5%, морковь – на 1,7%, и капуста – на 1,6%.В ряде областей страны стала дороже курица. В некоторых регионах России – от 2,0 до 10,3%. Сахар взлетел в цене на 0,5%. Немного повысилась стоимость и подсолнечного масла.За два месяца цены на яйца и мясо птицы подскочили более чем на 10%. Подобная тенденция позволяет властям установить предел в розничных ценах наэти продукты питания.Напомним, в конце прошлого месяца власти продлили договоренности по торможению роста . На сахар – до 1 июня, на масло —до 1 октября.Также в марте появилась информация о том, что правительство будет внимательно следить за ценами на яйца и мясо птицы. Как писали "Дни.ру", ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о введении продовольственных карточек. Глава государства поручил правительству обсудить эту тему. При этом российский лидер не исключает, что подобное решение не обойдется без проблем.