Сегодня в 11.43 поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, ул. Интернациональная, д. 25.

Сегодня в 11.43 поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу: Гусь-Хрустальный район, поселок Уршельский, ул. Интернациональная, д. 25.О происшествии сообщили очевидцы. Пожарные оперативно прибыли на место, но из-за позднего сообщения по прибытии наблюдалось горение внутренней отделки и кровли дома по всей площади. Пожар был ликвидирован. Его площадь составила 96 кв. м. К сожалению, при разборке конструкций дома был обнаружен погибшим 62-летний мужчина, сообщила рксс-служба МЧС по Владимирской области.Одна из версий произошедшего, которая рассматривается дознавателями МЧС России, – неосторожное обращение с огнём при курении.К ликвидации пожара от МЧС России привлекались 7 единиц техники и 16 человек личного состава. Если вы стали очевидцами пожара, как можно оперативно сообщите о происшествии по номеру пожарной охраны 101 или на телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112.