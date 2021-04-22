Все больницы имеют необходимый запас вакцины.

Вакцинация жителей Владимира от коронавируса продолжается в семи лечебных учреждениях города Владимира. Жители города могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений по месту жительства:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Все указанные лечебные учреждения города Владимира имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступила 28751 доза вакцины.Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.По состоянию на 21 апреля, во Владимире первый компонент вакцины привит 21155 жителям. Из них 14739 человек получили уже оба компонента вакцины. Свой очереди на прививку ожидают 2785 человек.Вакцинация противопоказана беременным/кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам с хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также имеющим тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.Напомним, что владимирские пункты вакцинации от коронавируса теперь . Их отмечает Минздрав России.