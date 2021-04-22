Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал намерение Чехии выдворить из страны 60 российских дипломатов.

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал намерение Чехии выдворить из страны 60 российских дипломатов.Политолог заявил, что массовая высылка сотрудников посольства может сильно ударить по чешскому бизнесу. Вассерман напомнил, что значительная часть туристов в Чехии – это россияне. Кроме того, одним из основных импортеров Чехии является Россия.Журналист отметил, что граждане всегда смогут найти альтернативные маршруты отдыха. По мнению Вассермана, Прага, выдвигая такие угрозы, поступает очень неразумно. "Чехи выстрелят себе в ногу. Эта травма свидетельствует о глупости того, кто ее получил", – продолжил он.Вассерман уверен: если Чехия продолжит высылать дипломатов, то в итоге представителей России в стране совсем не останется, передает . Политолог добавил, что чехи заплатят за то, что из года в год выбирают патологических русофобов.Отношения Москвы и Праги ухудшились в середине апреля. Все началось со слов премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о . Власти сообщили о высылке 18 российских дипломатов.В России назвали эти обвинения ложными и в ответ выдворили из страны 20 сотрудников чешского посольства. Прага расценила действия Москвы как непропорциональные и пригрозила выслать еще 60 российских послов, если Россия не смягчит принятые меры.