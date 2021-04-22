Изменения в постановление главного санитарного врача вступили в силу 21 апреля. До 1 мая это будет касаться только тех жителей Владимирской области, которые будут прибывать из Турции и

Изменения в постановление главного санитарного врача вступили в силу 21 апреля. До 1 мая это будет касаться только тех жителей Владимирской области, которые будут прибывать из Турции и Танзании, а после – из всех стран. Это требование должны будут исполнять даже те, кто возвращается домой из-за границы на личных автомобилях. Списки пересекающих границу в Роспотребнадзор