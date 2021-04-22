Продолжаем знакомить вас с новинками современной литературы.

Продолжаем знакомить вас с новинками современной литературы. В прямом эфире с нами - главный библиотекарь областной библиотеки для детей и молодежи Ирина Дубиневич. Ирина расскажет о сказке, которой так не хватает иногда в повседневной жизни.Ирина, здравствуйте! Расскажите, какой сказочный сюжет может заинтересовать взрослых читателей?Ирина Дубиневич главный библиотекарь Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:- Я вам советую прочитать эту замечательную сказку Финист ясный сокол, и вы увидите, что это красивый роман, который уходит корнями вглубь нашей истории. В этом времени Андрею Рубанову удалось найти исток дня сегодняшнего, и поэтому сказка получилась очень красивой, красивый фэнтези- роман. Читайте- Ирина, спасибо. А я напомню, что эту книгу можно найти во владимирской областной библиотеке для детей и молодежи. Читаем вместе сказку Андрея Рубанова.