Он обвиняется в мошенничестве и во взяточничестве.

Во Владимире Октябрьский районный суд на два месяца продлил срок ареста бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений . В СИЗО он просидит до 24 июня включительно.В отношении бывшего чиновника возбуждено два уголовных дела -По версии следствия, он получил 9 млн рублей за помощь строительной фирме, которая одержала победу в аукционе на строительство социального объекта. Сумма тендера составляла 460 млн рублей.При этом в мае 2020 года обвиняемый, обманув своего заместителя, получил от него денежные средства в размере 1,2 млн рублей за продление служебного контракта. При этом Павел Панфилов не был наделён полномочиями на пролонгирование трудовых отношений.Расследование уголовных дел продолжается.