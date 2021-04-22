Озеленение областного центра продолжается.

Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц. Так, 21 апреля на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец высадили 45 мелколистых лип. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.«Для липы дерева характерен высокий процент приживаемости. Оно хорошо поглощает вредные вещества, легко поддается обрезке. Высаженные деревья отделят зону жилые дома от проезжей части улицы и создадут защитный экран», - отметил начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.Высадка лип в Юрьевце будет продолжена осенью.До 9 мая на улицах Верхняя и Нижняя Дуброва, а также в районе пруда на улице Казарменной высадят туи.