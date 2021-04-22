Он будет расположен на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира

Во Владимире начинаются работы по благоустройству сквера Победы, который будет расположен в районе перекрестка улицы Мира и Октябрьского проспекта, сообщила пресс-служба администрации города.22 апреля место будущего военно-патриотического сквера посетили специалисты горадминистрации, проектировщики, активисты Совета ветеранов и жители города.Напомним, администрация Владимирской области обещала построить сквер еще четыре года назад. В 2017 году был торжественно установлен закладной камень, однако этим дело и закончилось. Теперь за него взялась мэрия.Администрация Владимира благоустроит новый сквер, средства будут также привлечены из внебюджетных источников. Первый этап работ планируют завершить к середине июня. Полностью сдать объект намерены в следующем году.Планируется, что в сквере будет создана центральная аллея с выставкой военной техники и большая площадь с фонтаном. Вдоль аллей сделают велодорожку.В сквере высадят деревья хвойных пород, а украшением главной аллеи станут 50 алтайских кедров.