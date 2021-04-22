Подрядчик уже приступил к работам.

Во Владимире начинают ремонтировать дорогу и тротуар на Октябрьском проспекте в границах домов №22 и 45. Асфальтированием займётся «Строительная компания АСТ». На эти цели выделили 9 млн 885 тысяч рублей.Подрядчик обязан демонтировать бордюры, отфрезеровать проезжую часть, положить новый асфальт и благоустроить объект. Гарантия на выполненные работы составит четыре года.На указанном участке дороги установлен соответствующий информационный стенд.