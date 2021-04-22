Такая идея пришла гостям из Русского Космического Общества. Они приехали во Владимир, в рамках празднования 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос. “Дружины гагаринцев” уже

Такая идея пришла гостям из Русского Космического Общества. Они приехали во Владимир, в рамках празднования 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос. “Дружины гагаринцев” уже есть в России. Однако пока в них входят детсадовцы и школьники. Всего более 40 отрядов. Теперь космическое общество предлагает подключить к движению и студентов. Первый такой отряд хотят создать на